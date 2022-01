Der Ausbau beginnt noch im Januar : Krefeld bekommt Glasfasernetz

Krefeld Ab dem 17. Januar beginnen die Provider mit Planung und Bau des Netzes. Gut 1000 Haushalte, Unternehmen und Schulen sollen angeschlossen werden.

(RP) Mitte Januar beginnt in Krefeld die konkrete Planung für das neue Glasfasernetz. Rund 1.000 Privatpersonen, Gewerbetreibende und Schulen, die bislang digital nur unzureichend versorgt waren, erhalten bis Herbst 2023 Anschluss an das schnelle Internet.

Grundschulen Bismarck-, Buchen-, Forstwaldschule, Krähenfeld, Grotenburgschule, Schule am Stadtpark Fischeln, Jahn-, Josef-, Sollbrüggen- und Südschule Realschulen Albert-Schweitzer, Freiherr vom Stein und Horkesgath, Gesamtschulen Kaiserplatz, Oppum, Kurt-Tucholsky, Robert-Jungk und Uerdingen, Gymnasien Moltke, Stadtpark, Fabritianum, Horkesgath, Hannah-Arendt, Maria-Sybilla-Merian und Ricarda-Huch, Berufskollegs Glockenspitz, Kaufmannsschule und Vera Beckers Förderschulen Franz-Stollwerk und Schule am Rundweg sowie das Weiterbildungskolleg .

Die epcan GmbH und die Muenet GmbH haben als Bietergemeinschaft den Zuschlag zum geförderten Breitbandausbau erhalten. Die Ausschreibung dafür erfolgte EU-weit. Ab dem 17. Januar werden die Provider gemeinsam mit der Planung und dem Bau des Glasfasernetzes beginnen. „Wir sind bereits in der Vorbereitung für die Nachfragebündelung. Alle betroffenen Haushalte werden in den nächsten Tagen postalisch über das Projekt informiert.“, erklärt Gerd Gevering, einer der Geschäftsführer der epcan GmbH aus dem münsterländischen Vreden.

Nachdem Krefeld Anfang Dezember 2021 die Bundesmittel für den Breitband-Ausbau durch den Projektträger „atene KOM“ bewilligt bekommen hat, kann es jetzt – vorbehaltlich der Bewilligung der Landesmittel – losgehen. Der Bund würde dann 50 Prozent der Kosten tragen, das Land 40 Prozent, die übrigen zehn Prozent wären von der Kommune zu leisten. Bis Herbst 2023 sollen mehr als 1.000 neue Glasfaseranschlüsse installiert werden und zwar genau dort, wo jetzt noch die so genannten ‚weißen Flecken‘ vorzufinden sind, also eine digitale Unterversorgung herrscht. Davon spricht man bei einer Bandbreite von weniger als 30 Mbit/s.

Konkret werden 171 Kilometer Glasfaser installiert: unter anderem in 721 Haushalten, 243 Unternehmen und 36 Schulen. Dabei wird das Glasfaser-Kabel bis an die jeweilige Grundstücksgrenze und bei Vertragsabschluss bis ins jeweilige Haus verlegt – und damit so, wie es die aktuelle Förderrichtlinie vorsieht. Haushalte und Unternehmen, die ins Fördergebiet fallen, haben ab jetzt die Möglichkeit, sich über das Dienstleistungsspektrum der Anbieter zu informieren.

Die virtuellen Informationsveranstaltungen sind am Dienstag, 25. Januar, am Mittwoch, 26. Januar, und am Dienstag, 1. Februar, jeweils ab 19 Uhr. Die Online-Teilnahme ist kostenlos möglich ohne vorherige Anmeldung per Zoom (Meeting-ID: 823 4654 0851 oder unter dem Link https://us06web.zoom.us/j/82346540851).