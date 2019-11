Krefelder Grotenburg wird nicht rechtzeitig fertig : KFC Uerdingen will noch eine Saison in Düsseldorf spielen

KFC Uerdingen will noch eine Saison in Düsseldorf spielen

Düsseldorf Der KFC Uerdingen möchte eine weitere Saison in der Düsseldorfer Arena spielen. Die Krefelder haben dafür einen Antrag bei der Stadt Düsseldorf eingereicht. Bei Fortunas Vorstandsvorsitzendem stößt dieses Vorhaben auf wenig Gegenliebe.

Fußball-Drittligist KFC Uerdingen will auch in der kommenden Saison seine Heimspiele in Düsseldorf austragen. Die Krefelder haben einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Düsseldorf gestellt, da sie davon ausgehen, auch in der kommenden Spielzeit nicht in der heimischen Grotenburg spielen zu können. Zuerst hatte die „Westdeutsche Zeitung“ darüber berichtet.