HSG Krefeld Niederrhein : Für Trainer Maik Pallach ist der Sieg ein Meilenstein

Krefeld Der Trainer des Handball-Drittligsten HSG Krefeld Niederrhein hatte vor dem Spiel im Bergischen ein mulmiges Gefühl. Darin fühlt er sich auch nach dem Sieg bestätigt. Erleichtert über den Erfolg ist er trotzdem.

Auch wenn Trainer, Spieler und Betreuer der HSG Krefeld Niederrhein am späten Freitagabend nach ihrem 28:27 (15:14)-Arbeitssieg gegen die Bergischen Panther auf dem Parkett der Halle in Burscheid-Hilgen im Kreis tanzten, hielt sich die Begeisterung über den gelungenen Jahresauftakt in Grenzen. Denn die Leistung der Eagles glich einer Berg- und Talfahrt. Immer dann, wenn die mitgereisten Fans aus der Seidenstadt das Gefühl hatten, dass ihr Team das Geschehen in den Griff bekommt, wie vor der Pause beim 15:12-Zwischenstand, folgten wieder Rückschläge, die am Ende beinahe den Sieg hätten kosten können.