2. Handball-Bundesliga : Barthel: „Team hat starke innere Bindung“

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen steht vor der ersten Trainingseinheit nach der Entlassung von Dusko Bilanovic. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde, dazu ein Interview mit dem Handball-Geschäftsführer des TSV.

Nach der Trennung von Trainer Dusko Bilanovic steht am Montag beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen der Auftakt der Rückrundenvorbereitung auf dem Programm. Diese Gelegenheit will Bilanovic nutzen, um sich offiziell von der Mannschaft zu verabschieden, Peer Pütz arbeitet erstmals in seiner Funktion als Interimscoach mit den Spielern. Über diese besondere Trainingseinheit sprach unsere Redaktion im Vorfeld mit Handball-Geschäftsführer Björn Barthel.

Barthel Zunächst finde ich es gut, dass Dusko sich verabschiedet. Das Verhältnis der Verantwortlichen zu ihm ist gut. Er kennt das Geschäft und weiß, dass so etwas immer passieren kann. Klar ist er enttäuscht, aber er ist auch überzeugt von seiner Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nachkartet, denn die Mannschaft sieht sich auch selbst in der Verantwortung. Es gibt Spieler, die sich unter dem Trainer weiterentwickelt haben und ein gutes Verhältnis zu ihm pflegen. Man wird sich vernünftig verabschieden..

Was erwarten Sie denn jetzt von Interimstrainer Peer Pütz in der Vorbereitung?

Barthel Zunächst einmal haben wir sehr gutes Trainer-Know-how am Höhenberg. In der Vorbereitung geht es auch darum, Grundlagen zu legen, da kommt Athletiktrainer Nico Brandt ins Spiel. Ansonsten geht es darum, dass Peer für Geschlossenheit, Fokussierung und eine gute Atmosphäre sorgt. In unserem Spiel sollen Stärken verfeinert, aber auch an Schwächen wie dem Überzahl- und dem Umschaltspiel sowie am Auftreten gegen verschiedene Abwehrformationen gearbeitet werden.