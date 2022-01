3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld verpflichtet Valdas Novickis

Krefeld Der 35-jährige Spielmacher und Toptorjäger wechselt vom TV Leichlingen, der seinen Spielbetrieb in der 3. Handball-Bundesliga sofort einstellt, zu den Eagles und trainierte am Dienstag zum ersten Mal mit seinem neuen Team.

(lus) In der Staffel D der 3. Handball-Bundesliga zog der TV Leichlingen am Dienstag seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück. Nach Kreisläufer Alexander Kübler verpflichtete die HSG Krefeld Niederrhein mit Valdas Novickis auch den zweiten Leistungsträger der Leichlinger. Der 35-jährige Litauer, Sohn des russischen Handball-Weltmeisters Valdemaras Novickis, führt derzeit die Torschütztenliste der Staffel D mit 104 Treffern, davon 42 Siebenmeter, an.