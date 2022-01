Eishockey-Oberliga : Patrick Klein und Luca Hauf verletzt

Die Knie-Verletzung von Torwart Patrick Klein ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Nummer 1 im Tor des Eishockey-Oberligisten Krefelder EV wird wohl nicht lange ausfallen. Der junge Stürmer, der am Dienstag 18 Jahre als wurde, zog sich im Spiel gegen Halle eine Oberkörperverletzung zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Ruckert

Die U23 des KEV 81 ist derzeit in der Eishockey-Oberliga Tabellenvorletzter. Die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz hat in 31 Spielen 16 Punkte geholt. Auch wenn der Blick auf die Tabelle keinen Anlass zu Freudensprünge gibt, so sind die Verantwortlichen trotzdem mit der Gesamtentwicklung unter den schwierigen Umständen zufrieden. „Diese Platzierung ist im Rahmen unserer Erwartungen. Wenn man berücksichtigt, dass uns viele wichtige Spieler ausgefallen sind und wir nur mit einem kleinen Kader in die Saison starten konnten, dann sind wir im Soll“, sagte KEV Sportobmann Elmar Schmitz.

Die Ausfallliste ist auch jetzt noch sehr lang. Verteidiger Julius Bauermeister fehlt bereits seit vier Wochen und wird auch erst wieder im Februar mitspielen. Kapitän Adrian Grygiel fehlt noch bis März. Neben dem erkrankten Edwin Schitz fällt jetzt auch Luca Hauf der am Dienstag 18 wurde, mit einer Oberkörperverletzung aus. Es besteht Hoffnung, dass Matthias Onckels, Valentin Pfeifer und Tim Dreschamann am Wochenende einsatzfähig sind. Eine Schrecksekunde gab es dann auch im Spiel am Sonntag gegen Halle, als ein Angreifer der Gäste mit Torwart Patrick Klein zusammenprallte. Trotz starker Schmerzen im Knie hielt er bis zum Spielende durch. Am Montag wurde der 32-Jährige untersucht. Vielleicht kann er nach einer dreitägigen Trainingspause am Wochenende wieder spielen.

Trainer Schmitz nutzte die Ausfälle, um Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu testen. „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Niclas Focks aus der U17 ist schon fast ein fester Bestandteil des Oberligateams. Sehr positiv als Verteidiger entwickelt hat sich auch Daniel Herzog aus der U20. Er hat sehr viel Potenzial“, sagt Schmitz, der den Blick nicht unbedingt auf die Tabelle hat, sondern die Entwicklung der Spieler in den Vordergrund rückt. „Die Jungs haben schon viel dazugelernt, was man auch an den knappen Ergebnissen gegen Topteams und dem Sieg in Tilburg sieht“.