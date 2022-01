Handball-Verbandsliga : Adler II und Turnerschaft gehen leer aus

Krefeld Die beiden Handball-Verbandsligisten starten mit Auswärtsniederlagen in Lank und Kapellen ins neue Jahr. Adler II-Trainer Domenic Schmidt geht mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Adler Königshof II und die Turnerschaft St. Tönis mussten sich in den beiden am Wochenende stattfindenden Nachholspielen geschlagen geben. Während das Perspektivteam der Adler bei Treudeutsch Lank II mit 24:27 (12:13) verlor, unterlag die Turnerschaft zu Hause gegen den Tabellenzweiten TV Kapellen mit 26:29 (14:15).

Die Turnerschaft St. Tönis musste sich im Verfolgerduell gegen den TV Kapellen am Ende mit 26:29 geschlagen geben. Die Zuschauer in der Sporthalle Corneliusfeld erlebten eine ausgeglichene Partie, die erst in der Schlussphase zugunsten der Gäste entschieden wurde. „Wir haben heute viel verworfen, die Abwehr stand nicht so wie gewohnt. Heute hat halt nicht alles geklappt, wie es klappen müsste, um ein Spiel gegen Kapellen gewinnen zu können“, sagte Betreuer Christian Bruchhaus nach dem Spiel.