3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld geht gestärkt ins neue Jahr

Krefeld Durch die beiden Neuzugänge Alexander Kübler und Valdas Novicki ist der Handball-Drittligist für die Konkurrenz noch schwerer auszurechnen. Freitag beginnt der Rest der Gruppenphase mit dem Spiel bei den Bergischen Panthern.

Da sich die Spieler aus den Ligen zwei und drei untereinander meist sehr gut kennen, gibt es für Kübler und Novicki keine großen Anpassungsprobleme und sie sind auch menschlich schnell intrigiert. „Ich habe viel Vertrauen in unser Team. Dazu kommen die beiden Neuzugänge, die uns weitere Qualität und Tiefe verleihen. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil wir seit Ende September immer wieder Ausfälle kompensieren mussten,“ sagte Trainer Pallach am Mittwoch. Als Vorbereitung auf die schwere Aufgabe am Freitag traf sich die Mannschaft am Samstag deshalb zur Sonderschicht in der Glockenspitzhalle, bereits am Montag ging es mit dem regulären Trainingsbetrieb weiter. Allerdings war die Mannschaft nie komplett. Zwei Spieler befinden sich noch in Quarantäne, werden aber rechtzeitig zurück erwartet. Pascal Noll kehrte bereits am Mittwoch aus der Quarantäne zurück. Nick Braun trifft erst am Freitag ein, er ist mit der belgischen Nationalmannschaft in Griechenland ist. Der Linksaußen wird am Samstag auch wieder zum Nationalteam zurückkehren.