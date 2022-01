Wasserball-Bundesliga : Jahresauftakt für Bayers Wasserball-Teams

Krefeld Die Bundesliga-Männer aus Uerdingen empfangen Würzburg. und wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Die Frauen haben am Wochenende im Bad Am Waldsee gleich zwei Heimspiele.

(lus) Wenn die Bundesliga-Wasserballer des SV Bayer Uerdingen am Sonntag (11.30 Uhr) in der Gruppe B Würzburg empfangen, wollen sie sich für die erste Niederlage am Ende des Vorjahres in Würzburg revanchieren. Das war für die Uerdinger die erste Niederlage seit zwei Jahren. Allerdings fehlten an diesem Tag fünf Schlüsselspieler. Die Mannschaft von Marek Debski hat schon zwischen den Feiertagen mit dem Training begonnen. Aber nicht alle Mann waren an Bord. Es kommt immer wieder zu krankheitsbedingten Ausfällen. Sonntag will das Team beweisen, dass die Niederlage nur ein Ausrutscher war und man im Kampf für den Aufstieg in die A-Gruppe mitmischen kann. „Die Mannschaft trainiert momentan hart und lässt auch die ein oder andere Schwimmeinheit mit einfließen. Obwohl wir aufgrund der allseits bekannten Situation unsere kleineren und größeren Probleme haben, wollen wir alles geben und hoffen, dass sich das harte Training zum Jahresbeginn auszahlt“, sagt Debski.

Die Bundesliga-Frauen des SV Bayer 08 müssen am Wochenende gleich zweimal ran. Die Wassersportfreunde 1898 Hannover sind am Samstag, 16 Uhr, am Waldsee zu Gast. Am Sonntag um 14 Uhr der Eimsbütteler Turnverband aus Hamburg. Dort wurde im Vorjahr verloren. Jetzt sind die Seidenstadtgirls ganz heiß auf eine Revanche und möchten ihr Können auch zunächst gegen Hannover unter Beweis stellen. Das Team trainierte bereits zwischen den Feiertagen, um auch in den Ferien in Form zu bleiben und fit in die Duelle zu gehen. Leider konnte die Mannschaft seit September kaum mit voller Besetzung trainieren. Sie hofft jetzt auf einen besseren Start und eine Steigerung der Leistung. Der Trainer George Triantafyllou freut sich nach entspannten Weihnachtsferien in seiner Heimat in Griechenland auf das kommende Wochenende: „Wir hatten vergangene Woche noch ein paar krankheitsbedingte Ausfälle, aber diese Woche werden wahrscheinlich die meisten der Wasserballerinnen mit der Mannschaft trainieren können. Somit werden wir die Möglichkeit haben, uns auch taktisch auf die nächsten Spiele vorbereiten zu können.“