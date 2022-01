Fußball : Das war etwas zu viel für Teutonia St. Tönis

Viertligist SV Straelen – hier Kelvin Lunga (links) im Angriff – gab gegen den Oberligisten Teutonia St. Tönis fast 90 Minuten lang den Ton an. Foto: Heinz Spütz

Straelen Für den Oberligisten, der erst am 20. Februar wieder um Punkte spielt, kommt der zweite Härtetest innerhalb von nur 42 Stunden einfach zu früh. Für die Regionalligisten wird es schon in zwei Wochen ernst.

Das war standesgemäß. Fußball-Regionalligist SV Straelen war am Sonntag in einem Testspiel gegen den benachbarten Oberligisten Teutonia St. Tönis über weite Strecken deutlich überlegen und gewann mit 5:0 (2:0). Wenngleich ein Quervergleich nicht immer aussagekräftig ist, so sei dennoch daran erinnert, dass die Gäste 42 Stunden zuvor den KFC Uerdingen 1:0 besiegt hatten. Während die Regionalligisten schon weit sind, steht der Oberligist erst am Beginn seiner Vorbereitung. Für ihn geht die Saison erst am 20. Februar in Ratingen weiter.

In Sachen Fitness war der Viertligist, der bereits in zwei Wochen wieder in der Meisterschaft gefordert ist, dem Gegner um einiges voraus. Straelens Trainer Thomas Gerstner gönnte allen Spielern Einsatzzeiten. Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte er neun neue Feldspieler ein. Die drei Straelener Torhüter kamen jeweils 30 Minuten lang zum Einsatz. Von Beginn an rissen die Gastgeber das Geschehen an sich und gingen durch einen Doppelschlag von Cagatay Kader (6., 8.) in Führung. Die Gerstner-Elf hatte alles im Griff, ließ jedoch in der Offensive die nötige Durchschlagskraft vermissen und zeigte bekannte Schwächen im Abschluss.

Die „neue“ Mannschaft erhöhte nach knapp einer Stunde auf 3:0. Yassine Bouchama, der den SV Straelen zu Saisonbeginn verlassen hatte, verwandelte einen Elfmeter. Der aus Essen stammende Angreifer hält sich nach einem kurzen Gastspiel bei Phönix Lübeck schon seit einigen Wochen wieder an der Römerstraße fit. Konstantin Möllering, der zuletzt nur noch in der Bezirksliga-Mannschaft gespielt hatte, staubte per Kopf zum 4:0 ab (78.). Eine Minute später erzielte Neuzugang Musashi Fujiyoshi seinen ersten Treffer im Straelener Trikot.