Hallenhockey-Bundesliga : CHTC hat noch eine kleine Außenseiterchance

Krefeld Der erste Spieltag des neuen Jahres ist gleichzeitig der letzte der regulären Hallensaison für die Krefelder Hockey-Teams. Beide Mannschaften des Crefelder HTC konnten bereits vorzeitig den Klassenerhalt sichern, die Herren haben sogar noch Außenseiterchancen auf das Viertelfinale.

Der Beschluss für eine Fortsetzung wurde von der Hockey-Bundesliga in dieser Woche nach Bewertung der aktuellen Coronalage und der Auswertung der Tests in den Vereinen getroffen.

Für die Herren stehen völlig gegensätzliche Gegner auf dem Programm. Am Samstag findet um 18 Uhr das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Schwarz-Weiß Neuss statt, der auf dem Abstiegsplatz steht und dringend punkten muss. Rot-Weiss Köln hingegen, bei denen am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird, steht bereits als Gruppensieger und Viertelfinalist fest. Vor den beiden Partien hat das Team von Coach Matthias Mahn 15 Punkte auf dem Konto und somit nur einen Zähler weniger als Uhlenhorst Mülheim, die den begehrten zweiten Platz belegen. Dieser bringt das Ticket zum Viertelfinale gegen den Berliner HC, den Sieger der Gruppe Ost.

„Es ist sicherlich ein spannendes Wochenende. Neuss benötigt dringend Punkte, um den Abstieg zu verhindern, solche Spiele sind immer speziell. Wir müssen auch aus der Pause heraus unsere Qualität zu 100 Prozent auf den Platz bringen, dann werden wir dort auch bestehen. Je nach Ausgang der Partie zwischen Mülheim und Rot-Weiss Köln haben wir am Sonntag ein kleines Endspiel vor der Brust. Wir freuen uns auf das Wochenende und können eigentlich nur gewinnen,“ sagt Matthias Mahn. Er muss auf Jonathan Ehling und Christian Schulte verzichten, die in der Weihnachtspause positiv auf Covid-19 getestet wurden, aber glücklicherweise nur leichte Symptome zeigen.

Die Damen von André Schiefer gehen ohne Druck in ihre Partien beim Bonner THV (Samstag, 14 Uhr) und tags darauf bei Rot-Weiss Köln (12 Uhr). Als Viertplatzierte können sie weder absteigen, noch ins de facto entschiedene Rennen um die Viertelfinaltickets eingreifen, die erwartungsgemäß an den Düsseldorfer HC und Rot-Weiss Köln gehen. Köln kann aufgrund des klar besseren Torverhältnisses nur noch in der Theorie Platz zwei einbüßen.