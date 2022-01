Hallenhockey-Bundesliga : Zum Saisonabschluss keine Punkte für CHTC-Damen

Krefeld CHTC-Damen beenden Hallenhockey-Saison mit zwei Niederlagen. Das kann aber ihre Zufriedenheit über den Saisonverlauf nicht trüben. Als Tabellenvierter beendet die Mannschaft von Trainer André Schiefer die Spielzeit.

Am letzten Wochenende mussten die Damen des Crefelder HTC sowohl beim Bonner THV (1:3) als auch bei Rot-Weiss Köln (2:9) die Punkte in den gegnerischen Hallen lassen und verpassten damit den erhofften Sprung auf Rang drei. Mit zehn Punkten schließen sie die Saison im Hallenhockey in ihrer starken Gruppe auf einem respektablen Rang vier ab.

In Bonn taten sich beide Teams in einer eher zähen ersten Hälfte schwer im gegnerischen Schusskreis, so dass es torlos in die Pause ging. Nach dem Wechsel brachte Jule Hufer die Gäste mit ihrem sechsten Saisontreffer in Führung. Die Bonnerinnen, die mit einem Punktgewinn den Klassenerhalt sichern konnten, blieben konzentriert und wurden torgefährlicher. Mit einem Doppelschlag rund um die letzte Viertelpause durch Kira Schmitz und Kyra Angerer drehten die in weiß-grau spielenden Damen aus der Bundesstadt die Partie. In der Schlussminute erhöhte Zarina Chruscz auf den 3:1 Endstand und machte so den Ligaverbleib endgültig klar.