Auf Kunstrasen : Teutonia testet am Freitag gegen den KFC Uerdingen

St. Tönis David gegen Goliath, dann noch ein Lokalderby – reizvoll ist die Partie allemal. Und es gibt ein halbes Dutzend neuer Spieler zu sehen. All das dürfte die Fans sicherlich anlocken. Allerdings können nur 150 dabei sein.

Eigentlich kommt das Testspiel für Teutonia St. Tönis etwas zu früh, denn in der Fußball-Oberliga wird die Meisterschaft erst am 20. Februar fortgesetzt. Doch die Gastgeber nutzen die Begegnung gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen (Freitag, 19.30 Uhr), um Spieler zu testen. „Wir werden fünf, sechs Gastspielereinsetzen“, sagt Markus Hagedorn, der Vorsitzende der Fußball-Abteilung. Um wen es sich alles handelt, wollte er noch nicht verraten, aber auf jeden Fall dürften darunter drei Südkoreaner, die in den bisherigen zwei Trainingseinheiten bereits am Ball waren. Sie kommen von dem Verein, von dem auch Yoo Ji Ha kam, der in St. Tönis gut einschlug und jetzt bereits eine Klasse höher beim SV Straelen auf Torejagd geht.