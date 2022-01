Handball : HSG Krefeld verlängert Vertrag mit Matija Mircic

Matija Mircic (Nr. 97) ist besonders im Mittelblock der HSG eine feste Größe. Auch in der Offensive bewies der erst 20-Jährige seine Qualitäten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der Rückraumspieler bleibt für zwei weitere Jahre. Das ist eine gute Nachricht zum Jahresbeginn für den ambitionierten Handball-Drittligisten, der in dieser Saison den Wiederaufstieg anpeilt.

(lus) Während der kurzen Weihnachts-und Neujahrs-Pause stellte Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein bereits jetzt die Weichen für die Zukunft. Perspektivspieler Matija Mircic konnte für zwei weitere Jahre an den Club gebunden werden. Der 20-jährige Deutsch-Kroate war vor der vergangenen Saison vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen zu den Eagles gewechselt.

„Matija hat sich hier in Krefeld von einem Talent zu einer wichtigen Säule unseres Kaders weiterentwickelt. Offensiv hat Matija eine hohe Spielintelligenz und ist technisch gut ausgebildet. Er ist deshalb im Angriff auf Rückraumlinks und Rückraummitte einsetzbar und übernimmt trotz seines jungen Alters in der Abwehr viel Verantwortung im Mittelblock. Wir freuen uns sehr, dass wir unser Konzept mit Matija in den nächsten zwei Jahren fortführen können“, sagte der Sportliche Leiter Stefan Nippes.