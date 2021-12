Eishockey-Oberliga : U23 des KEV ist in Tilburg ein krasser Außenseiter

Auf Trainer Elmar Schmitz und sein Team wartet eine schwere Aufgabe. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Dienstag ist das Team in den Niederlanden beim besten Team der Liga zu Gast. Auf Krefelds Torwart Klein kommt eine Menge Arbeit zu. Auch dort sind keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

(JH) Die U23 des KEV 81 tritt am Dienstag um 20 Uhr bei den Tilburg Trappers an. Die Niederländer belegen in der Eishockey-Oberliga derzeit den zweiten Tabellenplatz und sind sehr heimstark. Allerdings müssen sie bereits seit gut vier Wochen ohne ihre stimmgewaltigen Fans auskommen, weil in den Niederlanden seit dem 1. Dezember Zuschauer bei Sportveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten sind.

Tilburg verfügt über die stärkste Defensive der Liga. Ihre Torhüter mussten in 25 Spielen lediglich 49 Mal hinter sich greifen. Ihre Nummer eins ist der 34-jährige Ruud Leeuwesteijn, der in dieser Saison in 20 Spielen im Tor stand. In Abwehr und Angriff ist die Mannschaft sehr ausgeglichen besetzt. Topscorer ist der Kanadier Brett Bulmer, der in 24 Spielen 16 Tore erzielte und an 32 weiteren Treffern beteiligt war.