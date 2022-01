Leichtathletik : So bleibt Erinnerung an Marathonmeisterschaften wach

Krefeld Die Seidenraupen erinnern mit Stelen an die großen Titelkämpfe vergangener Jahre. Den Krefelder Teilnehmern von damals Karl-Heinz Sievers und Paul Angenvoort wird dabei ganz warm ums Herz.

Die Helden der Deutschen Marathonmeisterschaften in Krefeld, die in den Jahren 1966 und 1976 in der Seidenstadt stattfanden, sind mittlerweile in Ehren ergraut. Doch für die Laufenthusiasten des Vereins „Seidenraupen“ ist das umso mehr ein Grund, die Erinnerung frisch zu halten. Darum organisierten die Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden Manuel Kölker verschiedene Aktionen, um an die Ereignisse zu erinnern. „Stufe eins sind nun Stelen an der Hüttenallee, direkt am Gelände des CHTC, und an der Grotenburg, wo 1976 Start und Ziel der Strecke lagen. Auf diesen wird mit Bildern und Text die Geschichte der Titelkämpfe erzählt. Allerdings wird die Stele an der Grotenburg erst aufgestellt, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind“, erzählt Kölker.