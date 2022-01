Corona-Pandemie : Wie Sportarten und Vereine auf die 2G-Plus-Regel reagieren

Kann kommende Woche noch Hallensport betrieben werden? Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Westdeutsche Tischtennis-Verband hat die Saison unterbrochen. Alle anderen Sportarten setzen den Trainings- und Spielbetrieb vorerst fort. Gespannt wird auf die weiteren Entscheidungen der Politik am Freitag gewartet.

Die Corona-Pandemie hat erhebnliche Auswirkungen auf den Sport, nicht nur auf Profis, sondern auch auf Amateur- und Hobbysportler. Seit dem 28. Dezember gilt für Hallensport die 2G-Plus-Regel, bei der nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen können, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können. Kann unter diesen Voraussetzungen ein regelmäßiger Trainingsbetrieb gesichert werden? Was bedeutet das für die Vorbereitung? Soll die Saison fortgesetzt oder unterbrochen oder gar abgebrochen werden? Wir haben bei verschiedenen Vereinen der unterschiedlichen Hallensportarten nachgehört.

Handball „Wichtig ist doch, dass es nicht zu einem kompletten Lockdown im Sport kommt“, sagt Christian Bruchhaus, Betreuer der Herren der Turnerschaft St. Tönis. „Während der gesamten Corona-Pandemie haben wir ständig neue Aufgaben aufgetragen bekommen, um diese umzusetzen. So stellt uns die Regelung erneut vor große Herausforderungen, aber wir wollen den Sport doch am Laufen halten.“ Bei der Turnerschaft St. Tönis sieht man unter anderem Probleme bezüglich der Testkapazitäten in einer kleinen Stadt, aber auch den Mehraufwand für die Sportlerinnen und Sportler. Auch bei den Handballerinnen von Adler Königshof sieht Coach Ingo Häußler Probleme auf sich zukommen. „Wir müssen sehen, wer dann noch zum Training kommen wird und den Mehraufwand realisieren kann. Auch bei Spielen am Sonntagabend sehe ich Schwierigkeiten, denn die Spielerinnen müssten sich allesamt so testen lassen, dass der Test zum Ende des Spieles noch gültig ist.“

Eishockey Beim KEV 81 läuft der Betrieb auf Hochtouren. Alle Trainingseinheiten finden statt. In dieser Woche gibt es wegen der Schulferien zusätzliche Trainingseinheiten für die Kinder und Jugendlichen am Vormittag. Da bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren keine Impfpflicht im Sport besteht, reicht ein negativer Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. „Bei uns sind alle Spieler der U17, der U20 und der U23 doppelt geimpft“, berichtet KEV-Sportobmann Elmar Schmitz. Diese Spieler suchen auf dem Weg zum Training selbstständig ein Testzentrum auf. „Ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Wochen alle Mannschaften und Spieler im Trainings- und Spielbetrieb halten können.“

Hockey Matthias Mahn vom Crefelder HTC berichtet: „Wir haben vereinsintern bereits seit Anfang der Saison die 2G-Plus-Regel sowohl beim Training als auch bei den Spielen praktiziert und würden gerne spielen. Es wird jetzt ligaweit eine Abfrage bei allen Aktiven geben und dann wird entschieden.“ Bisher wurden einzelne Partien aufgrund von Infektionsketten innerhalb der Teams in den Januar verlegt. „Nach der Pause stehen wir gemeinsam vor einer unsicheren Infektionslage innerhalb des Spielbetriebs der Bundesligen“, sagt Sebastian Schwidder, Manager der Spielorganisation der Hockeybundesliga. Um einen besseren Überblick über die Infektionslage bei den Teams zu erhalten, bittet die Liga nun alle Spielerinnen und Spieler sowie die Trainerteams einen Schnelltest durchzuführen und das anonymisierte Ergebnis bis Dienstagnachmittag einzureichen. Auf dieser Grundlage wird die Task-Force eine Entscheidung über den weiteren Spielbetrieb treffen.

Tischtennis Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hat bereits auf die neue Verordnung des Landes reagiert und den Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen – einschließlich seiner Bezirke und Kreise – bis zum 31. Januar unterbrochen. Sollten sich allerdings zwei Mannschaften einigen, die in diesem Zeitraum gegeneinander spielen, wäre die Austragung möglich. Bei Bayer 05 Uerdingen ist Abteilungsleiter Ralf Schages froh, dass der Trainingsbetrieb für alle Mannschaften weiterhin möglich ist. Und für die 1. Herren-Mannschaft, die in der Oberliga spielt, stehen sogar Spiele an, da nur der WTTV die Saison unterbricht und der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) den Spielbetrieb vorerst aufrecht hält. „Wir sind froh, dass wir nach der Rückkehr in unsere Heimhalle weiter trainieren können. Vor allem für Kinder und Jugendliche, aber letztlich auch für unsere Senioren ist dies enorm wichtig“, sagt Schages. Ähnlich sieht es auch Manfred Klühs, der Geschäftsführer des Anrather Tischtennis-Klub Rot-Weiß 1947. „Wir können unserem Sport weiter nachgehen, auch wenn wir jetzt mehr Aufwand haben. Wir mussten vorher den Impfstatus ohnehin schon überprüfen, nun müssen wir halt auch das aktuelle Testergebnis überprüfen und dokumentieren.“

Volleyball Beim Verberger TV wird in dieser Woche nicht trainiert, weil die Halle wegen der Ferien geschlossen ist. In der nächsten Woche soll der Trainingsbetrieb mit der 2G-Plus-Regel fortgesetzt werden. „Warum diese Regel in der Sporthalle, aber nicht im Büro gilt, ist schwer nachvollziehbar“, kritisiert der Vorsitzende Jan Moertter die nicht gegebene Einheitlichkeit. „Aber wir werden so lange trainieren und spielen, bis der Verband eine andere Entscheidung trifft. Sollte aber am Freitag von der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden werden, was in Schleswig-Holstein jetzt gilt, dass sich nur noch maximal zehn Personen treffen dürfen, dann ist die Entscheidung gefallen und die Saison beendet.“