KFC Ueringen : „Factory Crefeld“ macht die Spieler des KFC fit

Krefeld Die Mannschaft um Jörg Bednarzyk unterstützt die Trainer der Fußball-Regionallliga-Mannschaft. Der 1. Vorsitzende Damien Raths freut sich auf eine hoffentlich langfristige Partnerschaft.

(lus) Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen erhält professionelle Unterstützung beim Fitnesstraining von der „Factory Crefeld“. Die Athletiktrainer um Chefcoach Jörg Bednarzyk, Darko Safner und Patrick Buzás arbeiten zusammen mit KFC-Athletiktrainer Daniel Tumbas an der bestmöglichen körperlichen Verfassung der Regionalliga-Mannschaft. Dazu absolvieren die Spieler des KFC unter anderem wöchentlich Einheiten in den Trainingshallen an der Oberdießemer Straße.