Bekannter Fan : Krahn sorgt sich um den KFC Uerdingen und die Grotenburg

Krefeld Der Fußball- und Tennisfan ist bei den Spielern bestens bekannt. Viele Sportfreunde haben ihn in ihr Herz geschlossen. Sein Markenzeichen sind die lautstarken Anfeuerungsrufe. Sein lang gezogenes „KFC“ durchdringt die Stadien in ganz Deutschland, es geht durch Mark und Bein.

Von einigen wird er belächelt, aber viele haben ihn in ihr Herz geschlossen und die Fußball- und Tennisfreunde in Krefeld kennen ihn fast alle: Karlheinz Krahn, den alle nur Kalle rufen.

Die Wertschätzung des Rentners drückt sich aber auch in einer Besonderheit aus, die selbst Stars zu Lebzeiten selten zuteil wird. Das Fan-Radio Blau-Rot hat sogar einen Preis nach ihm benannt, der alljährlich nach der Wahl der Hörer vergeben wird: den Kalle-Award. Zu den Preisträgern zählten in den zurückliegenden Jahren unter anderen Maximilian Beister , Christopher Schorch und René Vollath.

Inzwischen ist Kalle Krahn aber nicht nur 74 Jahre alt, sondern auch mit dem Rollator unterwegs. Das ist für ihn aber nicht nur ein weiteres Handicap in seinem Leben, sondern auch praktisch, denn so kann er auch dort Platz nehmen, wo die Trainingsanlage ansonsten keine Sitzplatzmöglichkeit bietet. Verblüffend ist allerdings, was der ehemalige Mitarbeiter der Mannesmann Röhrenwerke in der Zeit macht, wo die Mannschaft noch in der Kabine ist: er liest. Nicht irgendein Buch, sondern „Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts“ von Clemens Menze. Das, was er liest, beschäftigt ihn. „Ich möchte gebildet sein“, sagt er. „Denn Bildung bedeutet Macht und Reichtum.“