Leichtathletik : Liebesgrüße vom Silvesterlauf

Krefeld Das war nicht die einzige Besonderheit: Denn ein Athlet startet oben ohne, barfuß und in kurzer Hose – 14 Grad machen es möglich. Robin Borghans und Katharina Wehr siegen beim Top-Lauf.

Am Ende waren die Veranstalter des Krefelder Silvesterlaufs froh, dass trotz der Pandemie die 50. Ausgabe nach einem Jahr Pause in diesem Jahr durchgeführt werden konnte. Die DJK VfL Forstwald hatte die notwendigen Vorkehrungen getroffen und die Rahmenbedingungen auf die aktuelle Corona-Verordnung angepasst. So konnten insgesamt 429 Läuferinnen und Läufer im Forstwald an den Start gehen. Robin Borghans vom OSC Waldniel gewann den Top-Lauf bei den Herren in 26:28 Minuten, bei den Frauen kam Katharina Wehr von Laufsport Bunert Duisburg-Moers nach 29:35 Minuten als Erste ins Ziel.