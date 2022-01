3. Handball-Bundesliga : HSG holt Kreisläufer Alexander Kübler

Kreisläufer Alexander Kübler trug zuletzt das Trikot des Leichlinger TV. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Krefeld Der 32-Jährige wechselt innerhalb der 3. Handball-Bundesliga, Staffel D, vom Liga-Konkurrenten Leichlinger TV zu den Eagles. Gesucht wird noch ein Rückraumspieler. Am Montag begann die Vorbereitung auf das nächste Punktspiel.

Der Schweiß fließt nach der kurzen Winterpause bei den Spielern des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein seit Montag wieder. Zum Team der „Eagles“ gehört jetzt auch Alexander Kübler. Der 32-jährige Kreisläufer wechselt vom Liga-Konkurrenten Leichlinger TV an den Glockenspitz und kompensiert damit den Abschied von Toni Juric. In 14 Saisonspielen gelangen Kübler, der die Rückennummer 19 erhält, 51 Tore.

Kübler stammt aus Potsdam, wo der von 2000 bis 2010 das Trikot des dortigen VfL 1990 trug. Nach einem Jahr bei der „Zweiten“ des Bundesligisten SC Magdeburg wechselte er zum TSV Bayer Dormagen, mit dem er in die 2. Liga aufstieg. Nach der Saison 2017/18 verpflichtete ihn der Leichlinger TV. Der 1,87 m große Kreisläufer wohnt in Düsseldorf und arbeitet in Wuppertal.

info Das Restprogramm bis zur Aufstiegsrunde Mit dem Heimspiel am 12. März gegen die ESG Gensungen-Felsberg endet für die HSG die Gruppenphase. Bis dahin stehen insgesamt noch vier Auswärts-und drei Heimspiele auf dem Programm. Das Gastspiel der Sauerland Wölfe am Samstag, 26. 2., findet im Enni-Sportpark Moers statt. Die ersten beiden Teams der Abschlusstabelle qualifizieren sich für die beiden Aufstiegsrunden-Gruppen (Nord und Süd).

„Alex Kübler ist ein sehr erfahrener Spieler, der auch bereits über Erfahrung in der zweiten Liga verfügt. Zuletzt hat Alex in Leichlingen zu den absoluten Führungsspielern gehört. Er war dort im Angriff ein Schlüsselspieler, hat aber auch in der Abwehr eine sehr wichtige Rolle gespielt. Wir freuen uns darüber, dass Alex uns so kurzfristig verstärkt“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Nippes. Nur weil Leichlingen bereits angekündigt hat, sich nach der Saison aus der 3. Liga zurückzuziehen, war der Wechsel schon jetzt möglich.

„Ich bin dankbar, dass der Wechsel so schnell möglich war und Leichlingen dem Spieler keine Steine in den Weg gelegt hat. Alex ist ein erfahrenen Kreisläufer und eine Kämpfernatur, der bei den ersten Trainingseinheiten schon seinen Spirit mit reingebracht hat. Er wird uns sicherlich gut tun. Er steigert insgesamt die Trainingsqualität. Jetzt haben wir mit ihm und Lars Jagieniak zwei sehr gute Kreisläufer“, sagte Trainer Maik Pallach. Kübler sei ein anderer Typ Spieler wie Juric: „Mit Alex werden wir unser Kreisläuferspiel nochmal verändern. Er hat ein sehr gutes Gefühl für den Raum und ist auch ein sehr aggressiver Abwehrspieler.“ Mit Kübler will der Coach mit seinem Team ein zweites Abwehrsystem einstudieren: „Das ist ein großes Thema. Mit Alex können wir ein offensiveres System umsetzen und so den Gegner vor anderen Aufgaben stellen. Kübler und Jagieniak spielten auch schon in Dormagen in einem Team.

Nicht alle Spieler konnte Pallach am Montag beim Trainingsauftakt begrüßen. Zwei wurden positiv auf Covid-19 getestet, obwohl das komplette Team bereits die dritte Impfung erhalten hat. „Ich gehe aber davon aus, dass sie nächste Woche wieder dabei sein können.“ Jonas Molz musste bis Mittwoch wegen einer Erkältung passen. Nick Braun ist derzeit bei der Belgischen Nationalmannschaft. Aufgrund der wieder steigenden Corona-Fälle werden die Spieler vor jedem Training getestet. „Dafür haben wir ein auf drei Säulen aufgebautes Testsystem, je nachdem, wie es gerade für die Spieler passt“, sagte Geschäftsführer André Schicks.

Am Wochenende bittet Trainer Pallach seine Schützlinge zu einem zweitägigen Trainingscamp: „Wir wollen weiter am Thema Abwehr, speziell die zweite Variante, arbeiten und taktische Dinge besprechen. Sonntag wollen wir dann untereinander ein Spiel machen.“