Samed Yesil erzielt Tor des Tages : KFC verliert bei Oberligist Teutonia St. Tönis

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis gewinnt am Freitagabend das Testspiel gegen den klassenhöheren Regionalligisten KFC Uerdingen vor 150 Zuschauern mit 1:0. In den ersten 30 Minuten waren die Gäste das bessere Team.

Testspiele haben in Anfangsphase der Vorbereitung in der Regel nur geringe Aussagekraft. Das gilt sicher auch für den gestrigen Vergleich zwischen Teutonia St. Tönis und dem KFC Uerdingen . Den gastgebenden Oberligisten dürfte das Ergebnis aber sicher beflügeln, denn er setzte sich am Ende vor 150 Zuschauern mit 1:0 (0:0) gegen den klassenhöheren Gast durch.

Während Teutonias Trainer Josef Cherfi die Pause nutzte, um weiteren Spielern die Gelegenheit zu geben, sich zu zeigen, blieben zahlreiche Wechsel bei den Gästen aus. Das hatte auch einen handfesten Grund, denn die Hälfte des Kaders trainierte bereits morgens bei der Factory mit den Athletiktrainern, so dass Trainer Alexander Voigt in St. Tönis nicht den kompletten Kader aufbot. Morgen beim Spiel gegen Oberhausen (siehe unten) wird es anders herum laufen.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Gastgeber, die nach der Winterpause erst zwei lockere Trainingseinheiten hinter sich hatten. Nach einer Ecke war Niklas Withofs zur Stelle, scheiterte aber mit seinem Kopfball nur knapp (54.). Die nächste Ecke führte zum Tor des Tages, dass der eingewechselte ehemalige Uerdinger Samed Yesil mit einem trockenen Schuss unter die Latte erzielte (55.). Unmittelbar nach der Führung der Hausherren hatte Marcel Kretschmer den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Schlussmann Jannik Hinsenkamp. Die Begegnung war nur auf beiden Seiten offener und Burhan Sahin hatte das 2:0 für den Oberligisten auf dem Fuß. Bis in die Schlussphase ging es munter hin und her, ohne dass ein weiterer Treffer fallen wollte. Cherfi freut sich über den Sieg für den Kopf: „Aber wir wollen ihn nicht überbewerten.“