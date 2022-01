Klatsche gegen RW Oberhausen : KFC Uerdingen auch im Testspiel nicht regionalligatauglich

Alexander Voigt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Oberhausen Der KFC Uerdingen kommt auch im neuen Jahr nicht in Schwung und muss im Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen die nächste Klatsche verdauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Der KFC hat auch sein zweites Testspiel im neuen Jahr verloren. Beim Ligakonkurrenten Rot-Weiß Oberhausen hielten die Blau-Roten eine gute Stunde gut mit, brachen zum Ende hin ein und unterlagen deutlich mit 1:6 (1:1). Da der Rasenplatz im Niederrheinstadion unbespielbar war, wurde die Partie auf einem Kunstrasenplatz des Oberhausener Nachwuchsleistungszentrums ausgetragen.

Lesen Sie auch Samed Yesil erzielt Tor des Tages : KFC verliert bei Oberligist Teutonia St. Tönis

Für die Uerdinger war es – nach dem freitäglichen 0:1 beim Oberligisten Teutonia St. Tönis – der zweite Auftritt binnen rekordverdächtiger 18 Stunden. Und so hatte Trainer Alexander Voigt seinen 28iger Kader in zwei Gruppen aufgeteilt. Waren in St. Tönis überwiegend Nachwuchsspieler am Start, setzte Voigt in Oberhausen eher auf das Stammpersonal, griff in der Startelf auch auf keinen Gastspieler zurück.

Info Die Statistik zum Spiel KFC: Meißner – Schlösser, Kadiata (59. Karakas), Ntika (46. Sierck), Prodanovic – Fladung (67. Baba), Jensen – Augusto (46. Cirillo) Yun (46. Kenia) – Atsina, Terada (74. Neiß) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz Tore: 0:1 (23.) Fladung, 1:1 (40.) Sinclair, 2:1 (69.) Winter, 3:1, 4:1 (75., 85.) Heinz, 5:1 (85.) Skoliik, 6:1 (86.) Rexha Nächstes Spiel: Samstag, 15. Januar 2022, 14 Uhr Test beim 1. FC Bocholt

Die ersten 20 Minuten waren von einem gegenseitigen Abtasten gekennzeichnet. Als die Uerdinger dann etwas höher pressten, profitierten sie von einem Fehler von Oberhausens Gastspieler australischem Kingsley Sinclair, der einen Rückpass zum Torwart zu kurz spielte. Der Ex-Uerdinger Robin Benz im Tor der Gastgeber musste weit und so in Bedrängnis spielte er den Ball zu Tom Fladung, der zum 0:1 (23.) nur ins leere Tor einschieben musste. Doch der Mann aus Down Under machte seinen Fehler noch vor der Pause wieder gut, als er – nicht angegriffen – mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 Ausgleich (40.) traf.