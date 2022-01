HSG Krefeld Niederrhein : Thomas Wirtz verlässt die „Eagles“

Thomas Wirtz (li.) übergibt seine Gesellschafter-Anteile an Simon Krivec. Foto: Schoofs

Krefeld Der Gründer-Vater der Handball-Spielgemeinschaft gibt seine Gesellschafter-Anteile ab und tritt nach 20 Jahren auch als Funktionär im Handball zurück. Als Freund und Berater bleibt er dem Club erhalten.

(hgs) Keine Frage, ohne Thomas Wirtz wäre die HSG Krefeld Niederrhein heute nicht in der 3. Handball-Bundesliga und kein Vorzeige-Club der Region. Nach knapp 20 Jahren als leidenschaftlicher Funktionär mit viel Herzblut wird der Unternehmer aus der Werkzeugbau-Branche die „Eagles“ am Saisonende als Gesellschafter verlassen. Seine Anteile (24 Prozent) übernimmt der Apotheker Simon Krivec aus Moers als zweiter Gesellschafter und Vorsitzender, der derzeit ebenfalls 24 Prozent der Anteile besitzt. 52 Prozent gehören dem Stammverein als e.V., in dem Wirtz weiter zum Vorstand gehört.

2003 übernahm Thomas Wirtz bei der DJK Adler Königshof zunächst das Amt des Vorsitzenden im Förderverein. 2004 trat er als sportlicher Leiter und 2. Vorsitzender in den Hauptverein ein. Er war der Motor, der die Mannschaft weiter vorantrieb. Wirtz wirkte in vielen Feldern, er spielte noch selbst in der 4. Mannschaft, agierte als Schiedsrichter, suchte Sponsoren und kümmerte sich um viele der kleinen und großen Probleme, die in einem Verein auftreten können. Mit den Vorständen von Adler und Bayer Uerdingen gründete er 2013 die Handballspielgemeinschaft (HSG) Krefeld und übernahm den Posten des Managers und führte die HSG bis in die Zweite Bundesliga.

„Mein Abschied ist von langer Hand vorbereitet. Ich verlasse die HSG als Funktionär und Gesellschafter, bleibe ihr aber als Freund erhalten“, sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz mit reichlich Wehmut in der Stimme und einer Träne im Auge. Bis vor drei Jahren war er Geschäftsführer, Gesellschafter und Sportlicher Leiter in einer Person: „Das war einfach nicht mehr stemmbar. Danach haben wir die Professionalisierung mit Stefan Nippes als Sportlicher Leiter, André Schicks als Geschäftsführer und Simon Krivec, der sich in den vergangenen Jahren eingebracht und ganz klar die leitende Aufgabe übernommen hat, deutlich vorangetrieben.“ Jetzt sei für ihn der perfekte Zeitpunkt für seinen Rückzug gekommen: „Der Verein ist jetzt so super aufgestellt wie nie zuvor. Die Aufgaben über die ganzen Jahre hinweg haben schon am Körper gezehrt. Aber es hat mir immer viel Freude gemacht. Ich möchte kein Jahr und keinen Moment missen.“ Natürlich waren die Drittliga-Aufstiege und vor allem 2019 der Aufstiegs-Krimi zur 2. Bundesliga gegen Rostock die Höhepunkte seiner Amtszeit. „Es waren viele geile Momente dabei. Das in Rostock vor 4500 Zuschauern ist natürlich nicht zu toppen“, sagte Wirtz.

Innerhalb von acht Jahren gelang ihm mit Adler Königshof der Aufstieg von der Bezirksliga bis in Liga drei. „Der erste Aufstieg in die 3. Liga war schon ein großer Aufwand. Damals war für mich schon klar, dass das als Unternehmer keine Zukunft für mich ist“, erklärte Wirtz, der davon ausgeht, der HSG als Sponsor erhalten zu bleiben.