Hallenhockey : Janick Eschler erzielt für den CHTC das schönste Tor

Krefeld Zum Erreichen des Viertelfinales hat es für den Crefelder HTC nicht ganz gereicht. Doch die Herren sind mit ihrer Saisonleistung in der Hallenhockey-Bundesliga zufrieden, denn der Klassenerhalt wurde sehr früh gesichert.

(nose) Zum Abschluss der Hallensaison siegten die Hockeyherren des Crefelder HTC mit 7:5 (5:2) bei Schwarz-Weiß Neuss , mussten sich aber tags darauf knapp mit 6:8 (2:5) bei Rot-Weiss Köln geschlagen geben. Sie schließen die Spielzeit mit sechs Siegen auf dem dritten Platz hinter den Viertelfinalisten Rot-Weiss Köln und Uhlenhorst Mülheim ab. Blau-Weiß Köln steigt aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz in die 2. Bundesliga ab.

Während bei Neuss der erfahrene Ivo Otto mit drei Treffern Mann des Tages war, trumpften bei den Gästen Max Sweering mit einem Hattrick und Peer Kemmeric auf. Im ersten Viertel begannen die Krefelder druckvoll und belohnten sich mit einem Doppelpack von Kemmerich und einem Treffer von Janick Eschler früh mit einer 3:0-Führung. Nach zwischenzeitlichem Neusser Anschluss sorgte CHTC-Stürmer Max Sweering mit seinen Saisontreffern elf und zwölf für einen 5:2 Vorsprung zur Pause. Neuss, das Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigte, präsentierte sich nun griffiger und zog, unter anderem durch einen späten Doppelpack von Ivo Otto zum 5:5 (55.), gleich. In der Schlussphase sicherten dann Max Sweering und Kapitän Linus Michler den Sieg.

Beim Gruppensieger Rot-Weiss Köln entwickelte sich – wie bereits im Hinspiel – eine intensive und enge Partie, bei der die Krefelder gut mit hielten, aber durchgehend einem knappen Rückstand hinterher laufen mussten. Bis zur Halbzeit fielen in der temporeichen Partie, in der vor allem Krefelds Schlussmann Krischan Schliemann immer wieder seine Klasse unter Beweis stellte, sieben Treffer. Janick Eschler und Julius Breucker trafen für die Gäste. Im zweiten Abschnitt brachten Janick Eschler und Timo Kossol die Krefelder, die ihre Ecken zu wenig nutzen konnten, auf 4:6 heran, doch die Kölner erhöhten per Siebenmeter auf 7:4.