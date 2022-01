Fußball : Straelens Trainer Thomas Gerstner sieht trotz 5:0 viele Schwachstellen

Straelen Regionalligist schlägt den Oberligisten Teutonia St. Tönis mit 5:0. Der überlegene Gastgeber setzt insgesamt 19 Feldspieler und drei Torhüter ein.

Das war standesgemäß. Fußball-Regionalligist SV Straelen war am Sonntag in einem Testspiel gegen den benachbarten Oberligisten Teutonia St. Tönis über weite Strecken deutlich überlegen und gewann mit 5:0 (2:0). In Sachen Fitness war der Viertligist, der bereits in zwei Wochen wieder in der Meisterschaft gefordert ist, dem Gegner um einiges voraus. Straelens Trainer Thomas Gerstner gönnte allen Spielern Einsatzzeiten. Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte er neun neue Feldspieler ein. Die drei Straelener Torhüter kamen jeweils 30 Minuten lang zum Einsatz. Von Beginn an rissen die Gastgeber das Geschehen an sich und gingen durch einen Doppelschlag von Cagatay Kader (6., 8.) in Führung. Die Gerstner-Elf hatte alles im Griff, ließ jedoch in der Offensive die nötige Durchschlagskraft vermissen und zeigte bekannte Schwächen im Abschluss.