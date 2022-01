Fußball-Kreisliga : Ohne Sven Schmitz geht beim SC Viktoria Anrath nichts

Anrath Spielführer, Torjäger, Co-Trainer, fast zehn Jahre im Grün-Weißen-Trikot und Justizvollzugsbeamter – Sven Schmitz wird es nie langweilig, er ist immer im Einsatz. In dieser Saison hat er es allerdings nicht ganz Leicht.

Wenn in der Fußballszene des Kreises 6 der Name Sven Schmitz fällt, weiß fast jeder, wo er ihn einzusortieren hat: Natürlich beim SC Viktoria Anrath, der seit Jahren in der Kreisliga A sportlich nicht gerade für positive Schlagzeilen sorgt und auch aktuell wieder im Abstiegskampf steckt. Aber der 33-Jährige ist eine imponierende Persönlichkeit, nicht nur von seiner körperlichen Präsenz her. Er misst stolze 1,98 Meter und ist damit aber nicht nur im Kopfballspiel eine Bank, sondern auch was seine starken Schussqualitäten betrifft. Jahr für Jahr ist er der erfolgreichste Torschütze der Grün-Weißen und auch in dieser Spielzeit war er bereits zwölf Mal erfolgreich.