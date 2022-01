Galoppsport : Gute Bilanzen der Galopp-Trainer

Jockey Ronny Bonk feierte in Mülheim mit „Herr Jürgensen“, einen der beiden Siege des Blume-Stalls. Foto: imago images/Galoppfoto/Foto: Stephanie Gruttmann/galoppfoto.de via www.imago-images.de

Krefeld Die Krefelder Stadtwald-Ställe feierten im Vorjahr im In-und Ausland viele Erfolge. Der Stall Blume gewann im Dezember auf der Bahn in Mülheim mit „Herr Jürgensen“ sogar zwei Rennen.

Erfreulich gut lief es in der abgelaufenen Galoppsport-Saison für die Krefelder Trainer, besonders für den Stall von Altmeister Hans-Albert Blume. Nicht nur, dass der Pferdebestand sich auf über 40 Vierbeiner erhöhte, sondern auch die Anzahl der erzielten 28 Siege waren aller Ehren wert. Dabei gelangen 12 Siege auf deutschen Rennbahnen. 16 Mal waren Blume-Galopper im Ausland erfolgreich. Das ist eine bemerkenswerte Steigerung der Erfolgsquote gegenüber 2020 (14 Erfolge).

Der Hengst „Herr Jürgensen“ lande im Dezember sogar zwei Treffer, jeweils auf der Rennbahn in Mülheim an der Ruhr. Im Sattel zahlreicher Blume Pferde feierte der Auszubildende Leon Wolff einen Teil seiner beeindruckenden 45 Siege im Kalenderjahr 2020. Damit avancierte der 18-Jährige zum hoffnungsvollsten Nachwuchstalent in der deutschen Jockey-Szene.

Die schwierigen Zeiten des deutschen Galoppsports verdeutlichen sich besonders im Stall von Trainer Mario Hofer. Waren es vor zehn Jahren noch um die 80 Pferde, die in seinen Boxen standen, schwankt der derzeitige Bestand eher unterhalb der 20er- Marke. An den Erfolgen seiner Schützlinge kann es eigentlich nicht liegen, denn auch in dieser Saison verdienten seine Vierbeiner mehr als 300.000 Euro an Preisgeldern und Prämien. Fünf Erfolge in Deutschland und acht Siege in Frankreich sowie zahlreiche lukrative Platzierungen sorgten für die gute finanzielle Ausbeute.

Aushängeschild des Stalles war einmal mehr der 10-jährige Wallach „Gamgoom“, der 2020 viermal als Sieger vom Geläuf zurückkehrte. Europaweites Medieninteresse erregte er Anfang Dezember, als er auf der Rennbahn in Deauville bei seinem 80. Start seinen 25. Karriereerfolg schaffte. Damit ist „Gamgoom“ der an Siegen erfolgreichste noch aktive Galopper. Sein Besitzer, der Düsseldorfer Kaufmann Guido Schmitt, möchte „Gamgoom“ bei entsprechender Gesundheit, ein weiteres Rennjahr bei Mario Hofer im Stall belassen.

Trainerin Erika Mäder holte in Deutschland fünf Sieger vom Geläuf ab. Großartig schlug sich die Stute „Anatiya“, die in Frankreich zwei Rennen gewann. Erst gelang ihr dies in Dieppe und dann als Außenseiterin im mondänen Seebad Deauville. Da der zweite Erfolg in einem Verkaufsrennen gelang, verließ „Anatiya“ anschließend den Mäder-Rennstall und wechselte für ihren neuen Besitzer nach Frankreich. Den letzten Erfolg in 2021 für Erika Mäder schaffte die Stute Abruka Anfang Dezember in Mülheim.

Seit dem 1. November 2020 hat Trainer Jan Mathijs Snackers die Boxen im ehemaligen Cohn-Stall im Krefelder Stadtwald bezogen. Diese wurden von Rennbahnpächter Bernd Robert Gossens und seinem Team hervorragend restauriert. Das Trainer-Duo Snackers/Börnicke betreut in der Hauptsache Pferde der Besitzer Carina Horn (Red Racing/Ehefrau des FC Köln Torwarts Timo Horn), Lars Haase, Janina Burger und Lebeau Racing.