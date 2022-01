3:1-Sieg im rheinischen Derby : Sabolic krönt erfolgreichen Jahresauftakt

Krefeld Der Stürmer der Krefeld Pinguine war im Heimspiel gegen Köln beim 3:1-Erfolg mit zwei Treffern der Mann des Abends. Im letzten Drittel verhinderte Torwart Sergei Belov den Ausgleich der Gäste. Sonntag geht es nach München.

Mit einem erfolgreichen Jahresauftakt verschafften sich die Pinguine im Heimspiel gegen stark geschwächte Kölner Haie etwas Luft zu den Abstiegsplätzen. In einen über weite Strecken zähen Derby drehten die Krefelder nach einem frühen Rückstand das Match und stemmten sich in den letzten 20 Minuten erfolgreich gegen den drohenden Ausgleich. Dabei konnte sich die Mannschaft auf Torwart Belov verlassen, für den sein zweiter Saisonsieg mit einem gefühlten Shut-Out endete. Denn 59 Minuten und 39 Sekunden hielt er seinen Kasten beim 3:1-Erfolg vor der Geisterkulisse sauber.

Auch wenn die Pinguine die erlaubten 750 Zuschauer nicht in die Halle ließen, darf das für die Fans kein Grund sein, auf Banner oder Fahnen in ihrem Wohnzimmer Nordtribüne zu verzichten. Lediglich auf der Haupttribüne hingen zahlreiche Trikots und erinnerten daran, welche Mannschaft ein Heimspiel hat. In Köln , Mannheim oder Düsseldorf war da mehr symbolische Unterstützung der treuen Anhänger zu sehen.

Nach der Corona-Zwangspause von drei Spielen herrschte im Lager der Pinguine vor dem ersten Bully Vorfreude und Anspannung zugleich. Schon am Mittwoch beim internen Trainingsspiel sprühten die Spieler vor Energie. Dagegen wirkte Trainer Igor Zakharkin skeptisch und nervös, weil ihm die Pause nicht ins Konzept passte. Die Kölner hätten sicher gerne am Freitag pausiert. Die vier Niederlagen in Folge zum Jahresbeginn nagten heftig an der mentalen Stärke. Zudem musste Trainer Uwe Krupp aufgrund von Verletzungen, Covid-19-Fällen und Spielern in Kontaktquarantäne auf acht Profis verzichten.