Frauen-Handball : Adler setzen auf den Höhenflug von Vanessa Fischer

Vanessa Fischer (15) mit Helen Kolb und Lea Stroh (6). Foto: Adler

Krefeld Der Handball-Oberligist will endlich auch auswärts punkten, aber das dürfte beim TV Lobberich nicht ganz so einfach werden. Derweil erwartet die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga den TSV Bonn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

Bei den Handballerinnen geht es in der Nordrheinliga spannender zu denn je. Die Turnerschaft St. Tönis steht mit 4:4 Zähler auf Rang vier und hätte vor allem auch die beiden Auswärtsspiele, die sie knapp verlor, auch erfolgreich gestalten können. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Miriam Heinecke nun den TSV Bonn.

Aber auch die Oberliga scheint sehr ausgeglichen zu sein, Konstanz ist hier gefragt. Darauf hofft der Coach der Frauen von Adler Königshof, Ingo Häußler, nach dem Erfolg über den SV Straelen.

In den vergangenen beiden Spielen erzielte Linksaußen Vanessa Fischer 18 Treffer. In den bisherigen fünf Spielen zeichnete die 29-Jährige für insgesamt 27 Treffer verantwortlich. „Vanessa ist eine unglaublich schnelle Spielerin. Sie ist gnadenlos bei Tempogegenstößen, die sie über die gesamte Spielzeit läuft“, berichtet Adler-Coach Häußler. „Auch am Wochenende setzen wir im Spiel beim TV Lobberich wieder auf einfache Tore. Ich hoffe, dass Vanessa ihre Form aus den vergangenen beiden Spielen erneut zeigen kann.“

Allerdings wartet mit dem TV Lobberich am Sonntag (13.45 Uhr, Werner-Jaeger-Halle, Nettetal) erneut der Tabellenzweite auf die Adler-Frauen. Vor allem beim 37:21-Auswärtssieg beim selbsternannten Aufstiegsfavoriten Fortuna Düsseldorf II ließ der TVL aufhorchen. Nur zu Hause musste sich Lobberich gegen Witzhelden geschlagen geben. Häußler baut darauf, dass im Spiel gegen Straelen der Knoten bei seiner Mannschaft geplatzt ist und man auswärts etwas Zählbares mitnehmen kann. Konstanz soll der Weg für eine erfolgreiche Saison der Adler-Frauen werden. Und nicht nur Vanessa Fischer, die bislang für den Neusser HV, in den Niederlanden, beim ART Düsseldorf und bei der HG Kaarst/Büttgen spielte, will am Sonntag die nächsten Zähler auf dem Adler-Konto verbuchen, auch Helen Kolb und Lea Stroh wollen den Sieg.