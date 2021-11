Fußball-Kreisliga A : VfR Rasensport will den guten Ruf wieder herstellen

Krefeld Die Mannschaft ist Tabellenletzter, das Torverhältnis desaströs. Aber das interessiert die Vereinsführung des VfR Rasensport Krefeld nur am Rande. Sie hat die Gesamtentwicklung im Blick, weniger die aktuelle Tabelle.

Wie sich die Bilder gleichen: Fast auf den Tag genau verlor VfR Rasensport in der Fußball-Kreisliga A eine Partie beim FC Hellas. Vergangenen Sonntag stand es beim Abpfiff 1:2; vor einem Jahr 0:1. Und wie sich die Bilder gleichen: In der vergangenen Saison war Rasensport punktlos und mit 7:54 Toren abgeschlagenes Schlusslicht. Und aktuell? Wieder ohne jeglichen Zähler Tabellenletzter bei einem Torverhältnis von 5:55. Und doch gibt es den einen oder anderen Unterschied.

2020 hieß der Spielführer Mourad Miri, heute Hüseyin Yildiz; der Trainer Hafiz Al Fartwsi, heute Lothar Routhier. In dieser Spielzeit wurde schon zweimal zweistellig verloren – 1:14 in Strümp und 0:11 bei Fischeln II, zudem einmal beim SV St. Tönis wegen Personalnot nicht angetreten. Bei der Klasse des Kontrahenten wäre das Torverhältnis mit Sicherheit noch schlechter geworden.

Nicht wenige hatten Lothar Routhier vor dem Himmelfahrtskommandos gewarnt – er übernahm es trotzdem. Aber unter seiner Regie hat sich, außer klarer Spielordnung und stark verbesserter Disziplin noch etwas geändert. Waren die Gelb-Schwarzen im Vorjahr nur einmal ganz knapp an einer Überraschung vorbei geschlittert, geschah das aktuell bereits dreimal. Neben Hellas wurde noch gegen Spitzenreiter Teutonia St. Tönis II und den BV Union mit 1:2 der kürzere gezogen. Viele Freunde und Anhänger des Traditionsclub aus dem Kaiser-Wilhelm-Park sind deshalb überzeugt: bald Platz der Knoten. Die fünf bisher erzielten Treffer verteilen sich auf Dawid Dackowicz (2), Dimitris Almasidis und Cemil Duman. Einmal half Unions Marcel Brunenberg mit einem Eigentor aus. Obwohl im Sommer beim allgemeinen Wechselspiel nur ein halbes Dutzend Spieler das Weite suchten, steht in der Mannschaft kaum noch ein Akteur aus dem Vorjahr.

Dem Vorsitzenden Thomas Bosch und seinen Mitstreitern ist natürlich der sportliche Erfolg nicht unwichtig, doch haben sie für ihre Tätigkeit erst einmal andere Prioritäten gesetzt. „Das Team, das jetzt zusammengefunden hat, braucht Zeit, die wir ihm auch geben werden“, erklärt Bosch. „Wir führen viele Reflektionsgespräche, einbezogen sind da auch viele Ehemalige, um den Trainer zu unterstützen. Es wird auch teilweise umgesetzt, wie die letzten Ergebnisse zeigen. Es wird eine Fehleranalyse gemacht, wie diese abgestellt werden können. Solche Dinge bauen sich aber nicht von heute auf morgen auf, sondern langsam, weil an vielen Stellschrauben gedreht werden muss. Das alles passiert ohne Druck. Es gibt keine Vorgaben an die Spieler, unbedingt die Klasse zu halten. Sie sollen sich entwickeln. Wir wollen so unseren früheren guten Ruf wieder Stück für Stück herstellen.“ Und Bosch scheut keine Konsequenzen, was kürzlich deutlich wurde. „Querköpfe haben in unserem Verein keinen Platz mehr. Wir arbeiten alle hart daran, dass familiäre Miteinander zu verinnerlichen.“