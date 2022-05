Handball : Abschluss-Erfolg für Adler Königshof

Krefeld Die Saison in der Handball-Ober- und Verbandsliga ist beendet. Der TV Oppum unterlag knapp. St. Tönis gelingt beim Abschied der Spoo-Bründer ein Auswärtssieg.

Die Handball-Saison 2021/2022 ist für die vier Herren-Teams in der Oberliga und Verbandsliga zu Ende. Adler Königshof fuhr am Sonntag den 13. Saisonsieg ein und gewann bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade souverän mit 37:29. Marius Timofte standen gerade einmal zwei Torhüter und sieben Feldspieler zur Verfügung. Durch den Erfolg man sich den 4. Platz aufgrund des direkten Vergleichs gegenüber dem TV Lobberich. Nachdem man sportlich holprig in die Saison startete, kann man bei Adler Königshof mit der Platzierung mehr als zufrieden sein. Bis auf die zwei knappen Derbyniederlagen gegen den TV Oppum war es eine tolle Saison für die Adler, die zuletzt auf Kapitän Sebastian Bartmann verzichten mussten.