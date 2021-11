Handball : Sinnecker und Wingert entscheiden Derby

Krefeld Die beiden Handballer der Turnerschaft St. Tönis erzielten im Verbandsligaspiel gegen Adler Königshof II beim 37:24-Erfolg die meisten Treffer. Oberligist TV Oppum musste sich erneut Germania Geistenbeck geschlagen geben.

Gegen den TV Geistenbeck mussten die Oppumer Oberliga-Handballer bereits in der vergangenen Saison eine Heimniederlage hinnehmen. Auch am Samstag gelang es der Mannschaft von Coach Ljubomir Cutura nicht, ein positives Ergebnis gegen das Team aus Mönchengladbach zu erzielen und unterlag mit 24:31 (13:14). „Es war ein schlechtes Spiel von uns, wir sind eigentlich über die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterhergelaufen“, sagte der sportlich Verantwortliche Frederick Küsters. „Bis zur Pause konnten wir noch einmal bis auf 13:14 verkürzen, doch zu Beginn des zweiten Durchganges haben wir einen 0:5-Lauf gegen uns kassiert, so dass die Partie frühzeitig entschieden war. Es war unsere schlechteste Saisonleistung gegen einen guten Gegne.“ TVO : Beurkens – Krantzen (7/1), Dierkes, Zimmer (2), Köffers (1), Wolfhagen (4), Held (3/2), Weidemüller, Küsters (1), Fischer (5), Ditz, Brunotte, Eickmanns (1).

Sinnecker läuft aber nur mit einem Zweitspielrecht für die Turnerschaft auf, zudem spielt er beim TuS Griesheim. Vor drei Jahren zog es ihn aufgrund seines Studiums nach Darmstadt, sein ehemaliger Coach Khalid Khan stellte den Kontakt zu den Südhessen her. In der Jugend spielte Sinnecker für Bayer Dormagen, den ART Düsseldorf. In der Landeshauptstadt sammelte er wie auch bei der HSG Rodgau Nieder-Roden Erfahrungen in der 3. Liga. Eigentlich hatte sich Sinnecker mit beiden Vereinen das Ziel Aufstieg gesetzt. „Doch zumindest mit der Turnerschaft muss man dieses aufgrund der vielen Langzeitverletzten wohl korrigieren“, sagt Sinnecker.