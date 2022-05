Bewegungstag der Turnerschaft St. Tönis : Kinder entdecken die Vielfalt des Sports

St. Tönis Im Rahmen der Kindergesundheitswochen des Kreises Viersen bot die Turnerschaft St. Tönis am Sonntag gemeinsam mit Kitas und dem Verein Apfelblüte ein buntes Bewegungsprogramm. Auch für Erwachsene wurde einiges geboten.

Der Bewegungstag der Turnerschaft bietet ein vielfältiges, sportliches Angebot für Kinder und Erwachsene an. „Ursprünglich richten wir jedes Jahr ein Familiensportfest aus. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine Kombination aus Erwachsenenfitness, Vereinspräsentation und Bewegungsabenteuern“, berichtet Conny Elping, langjähriges Vereinsmitglied und Übungsleiterin.

Das Ziel des Tages: „Wir wollen die Kinder und Erwachsenen in Bewegung bringen. Sie sollen den Spaß an der Bewegung entdecken und sich ausprobieren.“ Und das lassen sich die Besucher nicht zweimal sagen: Der siebenjährige Elias rutscht voller Elan den großen Mattenberg in der Turnhalle herunter. Seine Mutter nebenan leistet zu Beginn noch Hilfestellung, doch bereits nach kurzer Zeit wird Elias sicherer. Der Mattenberg entpuppt sich als Bühne für ihn: Er machte Purzelbäume und probiert sich aus. Jule Dieris vom Verein begleitet eine Station für Kinder, sie sagt: „Jedes Kind sollte sich heute ausprobieren. Besonders toll finde ich den Mattenberg und unsere große Ballschaukel.“ Nebenan probieren sich die kleinen Besucherinnen Carolina (1) und ihrer Schwester Talulah (2) an den beiden Stationen. Sie sind sichtlich begeistert und kommen gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus: „Unser erster Bewegungstag gefällt uns allen sehr gut. Besonders toll fanden die Kids die Schaukel“, erzählt ihr Vater. Was den Eltern außerdem gefällt: „Die Angebote sind gut durchdacht und auch die Betreuung der Vereinsmitglieder ist super.“