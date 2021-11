Handball-Oberliga : Marius Timofte setzt nach Pause auf einen Neustart

Trainer Marius Timofte bei der Mansnchaftsansprache. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Handball-Oberligist Adler Königshof will endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Am Samstag erwartet die Mannschaft nach vierwöchiger Pause die HSG Hiesfeld/Aldenrade.

(maha) Bislang war es nicht die Saison des Handball-Oberligisten Adler Königshof. Einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Die Mannschaft von Marius Timofte belegt mit zwei Pluspunkten Platz elf, lediglich der LTV Wuppertal (ein Punkt) und der noch punktlose Tabellenletzte TV Angermund rangieren dahinter. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle Königshof) soll nun zu Hause gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade der zweite Sieg eingefahren werden.

Vier Wochen konnte Marius Timofte seine Mannschaft auf die nächsten Spiele vorbereiten. Nun sollen die Adler losgelassen werden und in andere Tabellensphären fliegen. „Wir haben intensiv trainiert und einige Testspiele absolviert. Ich bin optimistisch, dass es für uns besser laufen wird“, sagt der erfahrene Coach. „Wir haben intensiv an dem gearbeitet, was bei uns nicht gut lief und wir haben vor allem auch gesehen, was uns erfolgreich machen kann.“ Marius Timofte setzt dabei – wie in den Vorjahren – auf das Kollektiv und fordert von allen eine konzentrierte, engagierte Leistung und leidenschaftlichen Kampf.

Auch der TV Oppum ist noch nicht in der neuen Saison angekommen. Mit 3:7 Zähler ist er Neunter. Am Samstag (17.30 Uhr) gastiert er bei Mettmann-Sport, die mit vier Auswärtsspielen in die Saison gestartet sind und nun gegen Oppum das erste Heimspiel bestreiten.