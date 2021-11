Basketball : Bayers Basketballer mit neuem Trainer gestartet

Krefeld Die Oberliga-Basketballer mussten sich mit Coach Mahmoud Al Abedi in der gut gefüllten Josef-Koerver-Halle gegen den TV Goch mit 78:88 (14:20, 16:14, 24:21, 24:33) geschlagen geben.

(MaHa) Mahmoud Al Abed feierte trotz einer Niederlage zum Auftakttakt als neuer Coach des SC Bayer 05 Uerdingen ein gelungenes Debüt. Die Oberliga-Basketballer mussten sich in der gut gefüllten Josef-Koerver-Halle gegen den TV Goch mit 78:88 (14:20, 16:14, 24:21, 24:33) geschlagen geben. Al Abed hatte attraktiven Basketball angekündigt und diesen erlebten die Zuschauer am Samstag gleich zum ersten Mal live. Mitte des 2. Viertels führten die Gäste aus Goch noch mit neun Punkten, doch dank Kampf und Leidenschaft drehen die Uerdinger die Begegnung und gingen selbst mit zwei Punkten in Führung.