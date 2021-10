14:27 in Hannover : Empfindliche Niederlage der Turnerschaft St. Tönis

Hannover Die deutliche 14:27-Schlappe der weiblichen A-Jugend aus St. Tönis in Hannover bedeutet das Aus in der Handball-Bundesliga. Jetzt spielt die Mannschaft in dieser Saison in der Nordrheinliga weiter.

In Hannover selbst gab es für die Turnerschaft nach der Pause nichts mehr zu holen, vor allem in der Offensive fehlte im zweiten Durchgang die Durchschlagskraft. So konnte von Essen nur Torhüterin Pia Leppkes und Emily Siebenmorgen hervorheben. Nach zwei enttäuschenden Auftritten waren die Gastgeberinnen zum Siegen verdammt, um sich zumindest noch Platz drei und die damit verbundene Teilnahme am neugeschaffenen DHB-Pokal zu sichern. Mit einem Sieg bei dem Team aus Niedersachsen hätte man sogar noch Chancen auf das Achtelfinale gehabt. „Es war eine Hammergruppe, wir wollten unbedingt das Heimspiel gegen Frankfurt gewinnen. Dies ist uns nicht gelungen. Durch das 25:25-Unentschieden haben wir dennoch die Chance gewahrt. Die Niederlage in Hannover war empfindlich und so endet unsere zweite Saison in der höchsten Spielklasse“, sagte David von Essen. „Im nächsten Jahr wollen wir uns erneut für die Jugend-Bundesliga qualifizieren.“ Der Name der kleinen Turnerschaft St. Tönis ist dank der weiblichen A-Jugend unter Handballfreunden bundesweit bekannter worden. Zur neuen Saison steht aufgrund des Alters ein Umbruch im Kader der Töniser Mädels an.