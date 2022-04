Handball-Verbandsliga : Lürrip erarbeitet sich Teilerfolg

Handball-Verbandsliga Trainer Tobias Elis stellt bei seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung fest. Am Ende gibt es einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf – wobei der Sieg gegen Adler Königshof erst kurz vor Schluss aus der Hand gegeben wird.

Nach der 27:48-Klatsche zuletzt bei der Zweitvertretung des TV Aldekerk war bei der Turnerschaft Lürrip Wiedergutmachung angesagt, denn solch eine Demütigung wollte niemand mehr über sich ergehen lassen. In der auf den Freitagabend vorgezogen Partie gegen die DJK Adler Königshof ist das den Schützlingen von Trainer Tobias Elis dann eindrucksvoll gelungen – auch wenn am Ende beim 20:20 (12:9) „nur“ ein Teilerfolg verbucht werden konnte. Ärgerlich aus Sicht der Lürriper: Der Ausgleichstreffer fiel 30 Sekunden vor dem Abpfiff.

Gleich von der ersten Sekunde an war die Körpersprache der Hausherren völlig anders als in der Vorwoche. Die Spieler trieben sich gegenseitig an, stets eilte man dem Kollegen zur Hilfe. Es stand endlich wieder eine Mannschaft auf dem Parkett. Die Abwehr agierte mit viel Biss, ging den entsprechenden Gegenspieler frühzeitig an und ließ gerade im ersten Spielabschnitt nur sehr wenig gelungene Angriffsaktionen der Gäste zu. Aber auch die Angriffsleistung konnte sich durchaus sehen lassen – es war die erforderliche Ruhe und Geduld vorhanden. So wurden zum einen bessere Möglichkeiten kreiert und zum anderen, was eigentlich der noch wesentlichere Faktor war, war die Anzahl der technischen Fehler dieses Mal äußerst gering – womit Königshof kaum die Gelegenheit hatte, ein Tempospiel aufzuziehen.