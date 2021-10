Frauen-Handball : Ingo Häußler erinnert die Handballerinnen der Adler

Krefeld Die Voraussetzungen sind nicht die besten, das Selbstbewusstsein der Handballerinnen von Adler Königshof ist aufgrund der zurückliegenden Misserfolge angeknackst. Wie kann der Trainer seine Mannschaft wieder aufbauen? Ingo Häußler hat etwas gefunden.

Auch für die Handballerinnen der Turnerschaft St. Tönis und von Adler Königshof ist die dreiwöchige Spielpause zu Ende. Am Wochenende stehen für beide Mannschaften richtungweisende Spiele an. Während die Turnerschaft am Samstag bei Fortuna Köln zu Gast ist, empfangen die Adler-Frauen am Sonntag den SV Straelen.