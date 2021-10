Fußball-Landesliga : VfL Tönisberg beendet Negativserie

Krefeld Nach vier Spielen ohne Punkt trennte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Weinand vom TSV Wachtendonk-Wankum mit 2:2. Der VfL Fischlen landete mit dem Heimsieg gegen den favorisierten PSV Wesel-Lackhausen einen Coup im Abstiegskampf.

Der VfL startete gut, ging durch René Blassl verdient in Führung (27.), ließ aber in der Folge weitere gute Möglichkeiten liegen. Ein Abwehrschnitzer begünstigte den Ausgleich durch Robin Barth (37.), aber schon im Gegenzug erzwang der VfL die erneute Führung durch ein Eigentor von Alexander Rasch (37.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich zwischen beiden Teams ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Gäste, die auch beim 2:2 von Martin Stroetges (75.) von einem Patzer in der VfL-Abwehr profitierten. Jetzt geht es zum Vorletzten VfL Rhede. „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, betont Weinand die Wichtigkeit dieses Duells.