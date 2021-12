Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze: Mit Marcel Kempkes zum Klassenerhalt

Zumindest beruflich weiß Marcel Kempkes, Sportlicher Leiter im Gelderner Sporthaus, ganz genau, wie’s aufwärts geht. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Weeze Die Blau-Gelben setzen im Abstiegskampf auf den 34-jährigen Trainer, der als Pädagogischer Leiter im Gelderner Sporthaus auch beruflich sportlich unterwegs ist.

Eins steht fest: Der TSV Weeze wird die laufende Saison in der Fußball-Bezirksliga so schnell nicht vergessen. Nach der 1:4-Auftaktniederlage beim FC Aldekerk gewann die Mannschaft drei Spiele am Stück und grüßte am 12. September nach dem 2:0 gegen den SV Walbeck sogar von der Tabellenspitze. Der Haken an der Sache: Seitdem haben die Blau-Gelben in neun Spielen nur noch einen Punkt geholt. Und diesen ausgerechnet beim 2:2 gegen den ungeschlagenen Titelaspiranten SV Budberg.

Nach sechs Niederlagen in Folge hatte sich der TSV Weeze Anfang November von Trainer Sebastian Steinhauer getrennt. Zwischenzeitlich hatte Interimstrainer Martin van Hall das Team übernommen. Ab sofort soll’s ein Hoffnungsträger richten: Marcel Kempkes ist neuer Trainer. Der 34-Jährige bringt aus der Zeit bei seinem Heimatverein Kevelaerer SV viel Erfahrung mit. „Wegen einer Verletzung musste ich meine aktive Laufbahn früh beenden und bin dann ins Trainerfach gewechselt“, sagt Kempkes.

Zunächst trug er bei den C-Junioren aus der Marienstadt die Verantwortung. Später übernahm Kempkes die zweite Mannschaft des KSV, mit der er den Aufstieg in die Kreisliga B feierte. An der Seite von Trainer Sandro Scuderi war der Kevelaerer außerdem bei den Frauen des VfR Warbeyen im Einsatz, ehe noch einmal ein kurzes Gastspiel als Coach der A-Liga-Mannschaft des KSV folgte. Beim TSV Weeze ist er nun erstmals in der Bezirksliga im Einsatz. „Das ist für mich eine besondere Herausforderung, gerade in der Situation, in der sich die Mannschaft befindet. Aber ich freue mich auf diese Aufgabe“, so Kempkes.