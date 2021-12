Handball-Landesliga : SV Straelen gewinnt das Spitzen-Derby

Issum Die Grün-Gelben feiern einen 22:20-Auswärtssieg am Vogt-von-Belle-Platz und beenden damit die lange Siegesserie des TV Issum. Die beiden Titelasprianten verabschieden sich mit 18:2-Punkten in die Winterpause.

Er selbst hatte kurz vor Schluss den Ausgleich in der Hand, scheiterte jedoch an Straelens starkem Keeper Jesper Kirking. So waren es am Ende die Grün-Gelben aus der Nachbarstadt, die am Vogt-von-Belle-Platz einen 22:20 (13:9)-Sieg feierten und damit die Issumer Seriensieger stoppten, die zuvor neun Spiele am Stück gewonnen hatten. Die beiden Titelaspiranten verabschieden sich mit jeweils 18:2-Punkten in die Winterpause.