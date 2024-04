75-Jährige wollte auf der B9 wenden Polizei sucht Lkw-Fahrer nach schwerem Unfall in Nieukerk

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B9 in Nieukerk, bei dem am Samstagabend drei Menschen teils schwer verletzt worden sind, ist die Polizei weiterhin dabei, das Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Geldern fuhr ein derzeit unbekannter Lastwagen an der Unfallstelle vorbei, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.