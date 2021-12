Volleyball-Kreis Kleve : Das Ende der Ära Karl-Heinz Fischer

Kreis Kleve Der stellvertretende Vorsitzende, der viele Jahre auch an der Spitze des Verbandes gestanden hat, kandidierte bei der Mitgliederversammlung nicht mehr.

Im Breitensportbereich wurden die vergangenen beiden Spielzeiten wegen Corona abgebrochen sowie für diese Saison keine neuen Partien geplant. Gleiches berichtete der für den Schulsport zuständige Sportwart Georg Helpenstein. Wegen der Pandemie habe es keine Wettkämpfe gegeben. Fraglich sei, ob diese nach so langer Unterbrechung in Zukunft wieder in ebenso großem Umfang wie in der Vergangenheit stattfinden würden. Hallenwettkämpfe im Schulsport gebe es in der laufenden Saison 2021/22 jedenfalls nicht.