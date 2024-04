Handball Die Verbandsliga ist wieder greifbar nah

„Die Jungs waren heiß, haben gebissen und sich für die gezeigte Leistung am Ende auch mit zwei Punkten belohnt“, sagte SVS-­Coach Thomas Floeth nach dem Aufeinandertreffen. Der Spielverlauf war allerdings deutlich knapper und spannender, als es das Endergebnis von 31:25 aussagt. Es war eine intensive und weitestgehend enge Partie, die die Zuschauer in der bestens gefüllten und in Sachen Stimmung aufgeheizten Halle zu sehen bekamen. Vom Start weg legten die Grün-Gelben vor, führten schnell mit 3:0. Kirchhellen ließ sich jedoch nicht abschütteln. „Gegen die starken Werfer der TSG haben wir hier und da zu passiv agiert, dem Kreisläufer trotzdem zu viel Raum gelassen“, so Floeth. Mit einem Drei-Tore-Vorsprung für den SVS ging es schließlich in die Kabine (15:12).