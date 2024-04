Das sind die Pläne Neue Wohnungen entstehen mitten in Issum

Es geht endlich los. Auf dem Gelände gegenüber dem Vogt-von-Belle-Platz in Issum tut sich was. Es gilt als Filet-Stück, da es zentrumsnah liegt, in unmittelbarer Nähe zu den Supermärkten, den Ärzten und der Apotheke. Lange tat sich auf dem Gelände nichts. Sehr zum Ärger von Bürgermeister und Politik. Die hatten im Februar vergangenen Jahres laut darüber nachgedacht, das Grundstück zurückzukaufen.