Nachholspiel am Mittwoch : Die Mission von Union Nettetal geht weiter

Nettetal trifft am Mittwoch im ersten Pflichtspiel des Jahres auf SC Düsseldorf-West. Die Partie war unwetterbedingt abgesagt worden. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Oberliga Die Schwan-Elf hat den Klassenerhalt fest im Blick. Der Auftakt in die nun wieder startende Oberliga hat es aber in sich. Umso wichtiger ist das Nachholspiel gegen SC West am Mittwochabend, das am Wochenende ausgefallen war.

Am Mittwochabend rollt für den SC Union Nettetal endlich wieder der Ball in der Oberliga. Im ersten Meisterschaftsspiel nach der Winterpause bekommt es die Elf von Trainer Andreas Schwan mit dem SC Düsseldorf-West zu tun. Das Spiel hätte eigentlich am vergangenen Samstag steigen sollen, war wegen des Unwetters aber verlegt worden.

Von der Tabellensituation scheinen die Düsseldorfer der vermeintlich leichteste Gegner des SCU in den kommenden Wochen zu sein: Denn das Restprogramm der Einfachrunde – ehe sich die Liga Ende März in Auf- und Abstiegsrunde teilt – hat es in sich: Hier kommt es nämlich noch zu Duellen gegen Sportfreunde Baumberg, 1. FC Kleve, TSV Meerbusch, 1. FC Bocholt und SSVg Velbert. Allesamt Mannschaften, die wohl ab April in der Aufstiegsrunde vertreten sein dürften. Wenn man sich den Kader der Landeshauptstädter einmal genauer anguckt, trügt der Schein doch deutlich. Die beiden spielenden Trainer Martin Wagner und Maciej Zieba verfügen über reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und der Dritten Liga. Auch Rico Weiler und Denis Sitter kamen bereits in der Regionalliga zum Einsatz und sind Spieler, mit denen die Düsseldorfer in der Tabelle deutlich weiter vorne platziert sein müssten. Doch bislang blieb die Mannschaft trotz dieser spielerischen Klasse deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück. Hinzu kommt Daud Gergery, der einst für den 1. FC Mönchengladbach in der A-Junioren-Bundesliga spielte und anschließend über die U19 der TSG Hoffenheim, 1. FC Monheim und 1. FC Bocholt beim SC West landete. „Das ist ein absoluter Unterschiedsspieler im offensiven Bereich“, sagt Schwan.

Mit Blick auf die Tabelle wird die Relevanz dieses Spiels deutlich. Die Nettetaler haben 22 Punkte auf der Habenseite, sieben Punkte mehr als die Gäste aus Düsseldorf. „Für uns bietet dieses Spiel die große Chance, den Abstand auf einen direkten Konkurrenten weiter zu vergrößern und wichtige Punkte im Kampf für den Klassenerhalt zu sichern. Wir wissen, dass mit dem SC West eine schwierige Aufgabe auf uns zukommt und die Mannschaft über eine Menge Erfahrung verfügt“, erklärt Schwan, der nach sechs Wochen Vorbereitung froh ist, dass es nun endlich wieder um Punkte geht.

Zuletzt hatte er regelmäßig Ausfälle im Kader zu beklagen. „Ein Trainingsbetrieb, den man sich in der Vorbereitung normal vorstellt, war so natürlich nicht möglich, aber das ging ja vielen Vereinen so“, sagt Schwan. Am Mittwochabend scheinen die meisten Spieler aber einsatzfähig zu sein – das zeigte sich zuletzt auch im Training, bei dem die Trainingsgruppe wieder deutlich größer war. Hinter einigen Spielern steht aber dennoch ein Fragezeichen: Niklas Götte, Marcel Schulz und Robin Wolf haben erst vor einer Woche wieder das Training aufgenommen. Ob die drei schon eine Option für das Spiel gegen den SC West sein werden, wird sich kurzfristig entscheiden. Bei Neuzugang Jaehyuk Lee warten die Nettetaler derzeit noch auf die Spielberechtigung für Pflichtspiele, da er zuletzt in Kroatien gespielt hat. Ein internationaler Transfer dauert erwartungsgemäß länger. Noah Amberg fällt dagegen auch weiterhin verletzt aus, der Einsatz von Nico Zitzen ist aufgrund einer Erkältung fraglich. Torwart Fabio Krienen steigt erst diese Woche wieder ins Lauftraining ein, bis er wieder einsatzfähig ist, wird U19-Torwart Fynn Treker als zweiter Torwart bereitstehen. Ein Wiedersehen gibt es für die Nettetaler am Mittwoch mit Torwart Tim Müller, der bis November Teil der Mannschaft war und sich in der Winterpause dem SC Düsseldorf-West angeschlossen hat.