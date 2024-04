Fußball-Regionalliga der Frauen Der Chef kreidet, die Spielerinnen liefern

Beim VfR Warbeyen läuft’s einfach rund. Vor dem Meisterschaftsspiel gegen Alemannia Aachen brachte Vorsitzender Christian Nitsch höchstpersönlich die Linien auf dem Rasen im Stadion am Bresserberg auf Hochglanz, die unter dem Dauerregen arg gelitten hatten. Ganz nebenbei schlüpfte der Klubchef auch noch in die Rolle des Stadionsprechers. Und die Mannschaft, die in der Fußball-Regionalliga der Frauen eine ganz starke Saison spielt, ließ 90 Minuten lang ebenfalls Taten folgen. Vor knapp 200 Zuschauern hatte der Tabellendritte das Geschehen von Beginn an im Griff und feierte einen auch in der Höhe verdienten 4:0 (1:0)-Erfolg.