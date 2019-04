Unfall in Stenden : Auto überschlägt sich - Mutter und Tochter aus Kempen schwer verletzt

Drei Verletzte hat am Montag in Unfall in Stenden gefordert. Dabei ist ein Krefelder auf den Wagen einer Kempener Familie aufgefahren. Das Auto überschlug sich, Mutter und Tochter wurden schwer verletzt.