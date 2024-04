Sunay Acar „Hätten den Aufstieg schaffen können“

Die größte Enttäuschung seiner sportlichen Laufbahn hat Sunay Acar inzwischen verkraftet. Der Trainer war so etwas wie der Architekt der jungen Mannschaft des SV Straelen, die in der Hinrunde der Fußball-Oberliga für Begeisterung gesorgt und sich als Tabellendritter in die Winterpause verabschiedet hatte. Doch vor exakt drei Monaten stürzte das Gebaude ein. Erst ging die Bauunternehmung von Ex-Präsident Hermann Tecklenburg in die Insolvenz, wenig später zog der Vorstand die Mannschaft aus der Oberliga zurück. Sunay Acar denkt ohne Groll an seine Zeit an der Römerstraße zurück und freut sich bereits auf eine neue Herausforderung.